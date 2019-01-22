СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-22T11:55:10+03:00

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Крупная хозпостройка сгорела под Орлом в понедельник утром, 21 января. ЧП произошло в деревне Цуриково Мценского района. К моменту прибытия спасателей строение горело открытым пламенем.

- В результате пожара хозяйственная постройка выгорела на площади 70 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 8 раз, из них 3 выезда – на ликвидацию возгораний и 5 – на различные происшествия.