2019-01-22T11:54:16+03:00
Происшествия

Житель Мценска, убивший соседа косой, проведет 10 лет в колонии

Кровавый инцидент произошел в сентябре прошлого года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области региональный СКР завершил расследование кровавого инцидента, в ходе которого 24-летний житель города Мценска зарезал косой соседа. Суд определил для мужчины наказание – в колонии строгого режима он проведет 10 лет.

Все случилось в сентябре прошлого года. Мужчины распивали алкоголь в частном доме, пьянка обернулась конфликтом, который закончился трагически. От нанесенных косой ран 33-летний амчанин погиб на месте. Нападавшего тогда задержали по горячим следам.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

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