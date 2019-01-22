2019-01-22T12:07:09+03:00
Происшествия

Под предлогом снятия порчи орловчанку обманула мошенница

На лже-ритуал женщина потратила 40 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Под предлогом снятия порчи орловчанку обманула мошенницаПод предлогом снятия порчи орловчанку обманула мошенницаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Под предлогом снятия порчи жительницу Мценска обманула мошенница. На лже-ритуал женщина потратила 40 тысяч рублей.

С историей о своем несчастье 64-летняя орловчанка обратилась в полицию. Стражам порядка она рассказала, что с незнакомой женщиной познакомилась на улице. Та рассказала ей о наложенной порче и предложила свои услуги.

- Женщины проследовали в дом потерпевшей. Незнакомка попросила принести все имеющиеся наличные деньги. Для проведения ритуала хозяйке дома она оставила мелкие купюры, а сорок тысяч рублей забрала с собой, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Через оговоренное время незнакомка не вернулась. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Оперативники разыскивают подозреваемую по составленному фотороботу.

Фото: УМВД России по Орловской области

Фото: УМВД России по Орловской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские раскрыли разбойное нападение на орловчанку
Инспекторы ГИБДД продолжают следить за состоянием дорог в Орле
Пять медалей привезли орловские рукопашники с турнира в Курске
Детский парк Орла ждет масштабная реконструкция
В Орле студенты и народные дружинники провели совместный инструктаж для местных жителей
Орловцы пожаловались на работу таксистов
Ямы на мосту «Дружба» в Орле залатают к 1 февраля
Новогоднее убранство Орла сохранят до следующего года
«Зимхана 2019»: в Орле состоялось необычное автошоу
Орловцев приглашают на творческий вечер Филиппа Вейса
Крупная хозпостройка сгорела под Орлом
Житель Мценска, убивший соседа косой, проведет 10 лет в колонии
Два дома в дачных поселках Орловской области спасали от огня пожарные
Неоконченный роман любви и ненависти: в орловском театре Тургенева состоится премьера
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустил официальный матч из-за температуры
Женщина и ребенок получили травмы в ДТП в орловском городе Новосиль
Орловчанка заплатит 50 тысяч рублей штрафом за незаконную продажу водки
Больше 530 миллионов вложили в формирование городской среды на Орловщине в 2018-м
В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнира
На Орловщине отремонтировали 20 участков, отмеченных на «Карте убитых дорог» ОНФ
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» придут на Орловщину
Орловчанка украла у своей подруги ювелирные украшения
В Орле мошенницы вошли в доверие к пенсионерке и обокрали ее
В переулке Маслозаводском в Орле сгорел цех
В Орле ликвидаторов крупной аварии на водопроводе наградили почетными грамотами
Студенты побывали на экскурсии в орловском Музее УМВД
46-летняя жительница орловской глубинки пострадала при пожаре в жилом доме