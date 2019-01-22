Под предлогом снятия порчи орловчанку обманула мошенница

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-22T12:07:09+03:00

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Под предлогом снятия порчи жительницу Мценска обманула мошенница. На лже-ритуал женщина потратила 40 тысяч рублей.

С историей о своем несчастье 64-летняя орловчанка обратилась в полицию. Стражам порядка она рассказала, что с незнакомой женщиной познакомилась на улице. Та рассказала ей о наложенной порче и предложила свои услуги.

- Женщины проследовали в дом потерпевшей. Незнакомка попросила принести все имеющиеся наличные деньги. Для проведения ритуала хозяйке дома она оставила мелкие купюры, а сорок тысяч рублей забрала с собой, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Через оговоренное время незнакомка не вернулась. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Оперативники разыскивают подозреваемую по составленному фотороботу.