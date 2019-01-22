СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-22T11:07:36+03:00

Два дома в дачных поселках Орловской области спасали от огня пожарные Фото: Архив "КП"

К счастью, из-за возгораний никто не пострадал

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Два дома в дачных поселках Орловской области спасали от огня пожарные в минувший понедельник, 21 января.

Один из пожаров случился в СНТ «Восход» в Орле вечером. Там дачный дом выгорел внутри на площади 15 квадратных метров.

Несколько позднее на телефон спасателей поступило очередное сообщение о ЧП. В СНТ «Дружба» в поселке Знаменка Орловского района загорелся жилой дом. В результате пожара в помещении кухни выгорела стена на площади два квадратных метра.

- Причины пожаров и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 8 раз, из них 3 выезда – на ликвидацию возгораний и 5 – на различные происшествия.