2019-01-22T10:51:44+03:00
Звезды

Неоконченный роман любви и ненависти: в орловском театре Тургенева состоится премьера

На сцене оживет классика в новом прочтении - артисты театра представят на суд зрителя спектакль «Дубровский»
Ольга СУПОНЕВА
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В конце недели гостей и жителей Орла ждет премьера в государственном академическом театре имени Тургенева. На сцене оживет классика в новом прочтении - артисты театра представят на суд зрителя неоконченный роман любви и ненависти, спектакль «Дубровский».

История России наблюдала множество прекрасных руководителей, правителей, императоров. Но, было и так, что не каждый помазанник Божий выбирал верный путь. Ведомые голосом не совести, а личной выгоды эти правители совершали чудовищные дела, теряя в них и чувство меры, и чувство справедливости. Таков и пушкинский Троекуров.

- В нашем спектакле Троекуров достигает предела в своём своеобразном понимании власти. Он доходит до той черты, когда герою романа, Дубровскому, олицетворению чести и мужского достоинства, требуется помощь третьих сил в том, чтобы остановить эту безнаказанность, - рассказал Алексей Доронин, режиссер постановщик.

Полный историзма, спектакль не расскажет историю прошлых времен. Он расскажет вымышленную историю, превращенную в реальность.

КОГДА, ГДЕ?

пл. Ленина, 2

27 января 18.00

(12+)

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