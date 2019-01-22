2019-01-22T10:23:34+03:00
Спорт

Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустил официальный матч из-за температуры

«Красно-белые» сыграли с «Ростовом»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта "Спартака"Фото с сайта "Спартака"
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Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустил официальный матч с «Ростовом» в минувший понедельник, 21 января. Товарищеский турнир стартовал в Катаре.

- Голкипер не принял участие в матче из-за температуры, - сообщает пресс-служба «Спартака».

Напомним, на прошлой неделе орловский спортсмен Александр Селихов провел свой первый матч спустя более полугода после травмы ахиллова сухожилия. Вратарь вышел в стартовом составе контрольного матча против ташкентского «Локомотива».

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