Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустил официальный матч из-за температуры
«Красно-белые» сыграли с «Ростовом»
Фото с сайта "Спартака"
Изменить размер текста:
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустил официальный матч с «Ростовом» в минувший понедельник, 21 января. Товарищеский турнир стартовал в Катаре.
- Голкипер не принял участие в матче из-за температуры, - сообщает пресс-служба «Спартака».
Напомним, на прошлой неделе орловский спортсмен Александр Селихов провел свой первый матч спустя более полугода после травмы ахиллова сухожилия. Вратарь вышел в стартовом составе контрольного матча против ташкентского «Локомотива».