Женщина и ребенок получили травмы в ДТП в орловском городе Новосиль
В городе Новосиль Орловской области в понедельник, 21 января, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В столкновении пострадали женщина и ребенок.
Авария случилась в третьем часу дня. 67-летний водитель ехал за рулем легковушки «ИЖ» по райцентру. На перекрестке улицы Коммунаров и улицы Володарского он не уступил дорогу иномарке «Фольксваген Пассат». Авто столкнулись.
- В результате ДТП пассажиры автомобиля «ИЖ» 36-летняя женщина и 12-летняя девочка получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего же за сутки в регионе зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
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