2019-01-22T10:12:25+03:00
Происшествия

Женщина и ребенок получили травмы в ДТП в орловском городе Новосиль

Дорогу не поделили «ИЖ» и «Фольксваген»
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В городе Новосиль Орловской области в понедельник, 21 января, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В столкновении пострадали женщина и ребенок.

Авария случилась в третьем часу дня. 67-летний водитель ехал за рулем легковушки «ИЖ» по райцентру. На перекрестке улицы Коммунаров и улицы Володарского он не уступил дорогу иномарке «Фольксваген Пассат». Авто столкнулись.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «ИЖ» 36-летняя женщина и 12-летняя девочка получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за сутки в регионе зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два дома в дачных поселках Орловской области спасали от огня пожарные
Неоконченный роман любви и ненависти: в орловском театре Тургенева состоится премьера
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустил официальный матч из-за температуры
Орловчанка заплатит 50 тысяч рублей штрафом за незаконную продажу водки
Больше 530 миллионов вложили в формирование городской среды на Орловщине в 2018-м
В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнира
На Орловщине отремонтировали 20 участков, отмеченных на «Карте убитых дорог» ОНФ
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» придут на Орловщину
Орловчанка украла у своей подруги ювелирные украшения
В Орле мошенницы вошли в доверие к пенсионерке и обокрали ее
В переулке Маслозаводском в Орле сгорел цех
В Орле ликвидаторов крупной аварии на водопроводе наградили почетными грамотами
Студенты побывали на экскурсии в орловском Музее УМВД
46-летняя жительница орловской глубинки пострадала при пожаре в жилом доме