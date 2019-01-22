2019-01-22T10:03:48+03:00
Происшествия

Орловчанка заплатит 50 тысяч рублей штрафом за незаконную продажу водки

На розничной торговле алкоголем женщина попалась дважды
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловчанка заплатит 50 тысяч рублей штрафом за незаконную продажу водкиОрловчанка заплатит 50 тысяч рублей штрафом за незаконную продажу водкиФото: Архив "КП"
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Обвинительный приговор вступил в законную силу в отношении орловчанки. Женщина неоднократно попадалась на незаконной продаже алкоголя.

Напомним, согласно статье 26 ФЗ №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции», розничная продажа спиртосодержащей продукции физическими лицами запрещена.

- В нарушение нормы закона женщина, являясь физическим лицом, продавала водку. За это орловчанка была привлечена к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в сумме 1500 рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Однако женщина продолжила торговать водкой вопреки тому, что повторная незаконная продажа алкоголя могла обернуться для нее уголовной ответственностью. Принимая во внимание признание вины, суд назначил орловчанке штраф в размере 50 000 рублей.

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