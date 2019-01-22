Больше 530 миллионов вложили в формирование городской среды на Орловщине в 2018-м

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-22T09:49:04+03:00

В этом году объем средств составит 738 миллионов рублей

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На заседании Правительства Орловской области, которое состоялось накануне 21 января, одной из обсуждаемых тем стало формирование комфортной городской среды в регионе. Как отметил губернатор Андрей Клычков задача повышения комфортности городской среды поставлена Указом Владимира Путина. Индекс качества городской среды должен вырасти на 30%.

В прошлом году в Орловской области на реализацию программы по созданию комфортной среды в населенных пунктах потратили около 540 миллионов рублей. В этом же году средств заложено больше: сделать города удобными и комфортными для их жителей должны позволить 738 миллионов рублей.

Финансирование программы "Формирование комфортной городской среды" в 2018-м годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В прошедшем году орловские парки и скверы заметно преобразились, − отметил Губернатор. − В 2019 году благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения мы продолжим уделять приоритетное внимание, - отметил Андрей Клычков.

"КП" следит за реализацией проекта.