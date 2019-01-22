2019-01-22T09:41:31+03:00
Спорт

В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнира

Состязания будут длиться четыре дня
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнираВ конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнираФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнира. Состязания будут длиться четыре дня.

Так, 29-30 января в легкоатлетическом манеже УОР состоится лично-командное Первенство Орловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек. Возрастные категории здесь две: 2006-2007, 2008-2009 годы рождения.

- 23 традиционные Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта Валентины Тихомировой пройдут там же, с 1 по 2 февраля, - сообщает портал «Орел-спорт».

Согласно информации региональной федерации легкой атлетики, на турнир приедет директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два дома в дачных поселках Орловской области спасали от огня пожарные
Неоконченный роман любви и ненависти: в орловском театре Тургенева состоится премьера
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустил официальный матч из-за температуры
Женщина и ребенок получили травмы в ДТП в орловском городе Новосиль
Орловчанка заплатит 50 тысяч рублей штрафом за незаконную продажу водки
Больше 530 миллионов вложили в формирование городской среды на Орловщине в 2018-м
На Орловщине отремонтировали 20 участков, отмеченных на «Карте убитых дорог» ОНФ
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» придут на Орловщину
Орловчанка украла у своей подруги ювелирные украшения
В Орле мошенницы вошли в доверие к пенсионерке и обокрали ее
В переулке Маслозаводском в Орле сгорел цех
В Орле ликвидаторов крупной аварии на водопроводе наградили почетными грамотами
Студенты побывали на экскурсии в орловском Музее УМВД
46-летняя жительница орловской глубинки пострадала при пожаре в жилом доме