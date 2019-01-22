В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнира
В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнира. Состязания будут длиться четыре дня.
Так, 29-30 января в легкоатлетическом манеже УОР состоится лично-командное Первенство Орловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек. Возрастные категории здесь две: 2006-2007, 2008-2009 годы рождения.
- 23 традиционные Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта Валентины Тихомировой пройдут там же, с 1 по 2 февраля, - сообщает портал «Орел-спорт».
Согласно информации региональной федерации легкой атлетики, на турнир приедет директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников.