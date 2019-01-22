СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-22T09:41:31+03:00

В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнира Фото: Архив "КП"

Состязания будут длиться четыре дня

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В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнира. Состязания будут длиться четыре дня.

Так, 29-30 января в легкоатлетическом манеже УОР состоится лично-командное Первенство Орловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек. Возрастные категории здесь две: 2006-2007, 2008-2009 годы рождения.

- 23 традиционные Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта Валентины Тихомировой пройдут там же, с 1 по 2 февраля, - сообщает портал «Орел-спорт».

Согласно информации региональной федерации легкой атлетики, на турнир приедет директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников.