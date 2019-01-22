2019-01-22T09:37:36+03:00
Общество

На Орловщине отремонтировали 20 участков, отмеченных на «Карте убитых дорог» ОНФ

Больше ямочного и капитального ремонта произвели в Верховском, Ливенском, Глазуновском и Дмитровском районах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине отремонтировали 20 участков, отмеченных на «Карте убитых дорог» ОНФНа Орловщине отремонтировали 20 участков, отмеченных на «Карте убитых дорог» ОНФФото: Архив "КП"
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На Орловщине в 2018 году отремонтировали 20 участков, отмеченных на «Карте убитых дорог» ОНФ. Большую часть из них отметили сами орловцы.

- В нашем регионе достаточно много участков дорог, которые требуют ремонта. Важно, что областные власти обращают внимание на мнения орловцев и производят ремонт. Мы продолжаем призывать жителей Орловской области активнее голосовать за те дороги, которые были отмечены на «Карте», - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Сейчас больше всего убитых дорог отмечено в Верховском, Ливенском, Глазуновском и Дмитровском районах. Здесь же в 2018 году было проведено больше ямочного и капитального ремонта, чем в других районах Орловской области области.

- Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства рекомендовал муниципалитетам включить неотремонтированные участки в планы ремонта на будущие годы. На 2019 год в планы ремонта дорог включено пять участков, - отметили активисты.

Напомним, проект «Карта убитых дорог» ОНФ стартовал весной 2017 года. Всего за период его работы орловцы отметили 263 участка. В общем и целом, ямочный ремонт был проведен на 54 участках, 29 дорог отремонтированы капитально.

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