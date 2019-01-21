Орловчанка украла у своей подруги ювелирные украшения

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-21T15:48:06+03:00

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Орловские полицейские раскрыли дело о краже, которая произошла еще в декабре минувшего года. К стражам порядка обратилась жительница Орла и рассказала, что у нее пропали ювелирные изделия из квартиры. Женщина также добавила, что похитить украшения могла ее знакомая.

Сотрудники полиции опросили 51-летнюю подругу женщины. Оказалось, она действительно была у нее в гостях в декабре.

- Женщина призналась, что незаметно забрала из шкатулки золотые украшения – несколько колец и сережки общей стоимостью порядка 16 тысяч рублей. Краденое имущество она сдала в ломбард, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении орловчанки было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Женщина находится под подпиской о невыезде.