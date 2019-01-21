СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-21T15:12:32+03:00

В Орле мошенницы вошли в доверие к пенсионерке и обокрали ее Фото: Архив "КП"

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В Орле мошенницы вошли в доверие к пенсионерке и обокрали ее. За дело о краже взялись орловские полицейские. Инцидент произошел на днях. 84-летняя жительница деревни Гуреевка рассказал стражам порядка, что в ее дом постучались две незнакомки и попросили разменять деньги.

- Визитерши увидели, где пенсионерка хранит свои сбережения. После этого одна из незваных гостий отвлекла пожилую женщину, а вторая незаметно похитила принадлежащие ей 20 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пропажу женщина обнаружила после того, как гостьи ушли. По делу о краже было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие.