В переулке Маслозаводском в Орле сгорел цех
Пожар произошел в минувшее воскресенье
В переулке Маслозаводском в Орле сгорел цехФото: Архив "КП"
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В переулке Маслозаводском в Орле сгорел неиспользуемый цех в минувшее воскресенье, 20 января. В здании на втором этаже огонь повредил два помещения на площади 45 и 36 квадратных метров.
- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них 15 выездов – на ликвидацию возгораний и 7 – на различные происшествия.