В переулке Маслозаводском в Орле сгорел цех

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-21T14:19:39+03:00

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В переулке Маслозаводском в Орле сгорел неиспользуемый цех в минувшее воскресенье, 20 января. В здании на втором этаже огонь повредил два помещения на площади 45 и 36 квадратных метров.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них 15 выездов – на ликвидацию возгораний и 7 – на различные происшествия.