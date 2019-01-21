В Орле ликвидаторов крупной аварии на водопроводе наградили почетными грамотами

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-21T14:14:12+03:00

Благодарность всем, кто участвовал в устранении последствий аварии, выразил глава региона Андрей Клычков

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В Орле ликвидаторов крупной аварии на магистральном водопроводе наградили почетными грамотами и благодарностями Губернатора Орловской области. Торжественная церемония состоялась сегодня, 21 января, в областной администрации. Благодарность всем, кто участвовал в устранении последствий аварии, выразил Андрей Клычков.

В Орле ликвидаторов крупной аварии на водопроводе наградили почетными грамотамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле ликвидаторов крупной аварии на водопроводе наградили почетными грамотамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Всего наградили 38 человек. В их числе сотрудники МЧС, ГИБДД, МПП ВКХ «Орелводоканал», ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», ООО «Стройэнерго», ООО «Торговый дом» Агропромкомплекса «Орловская Нива», опытно-производственного хозяйства «Красная Звезда», опытной станции «Стрелецкая», крестьянского хозяйства Стебаков, АО «Березки», ООО «Водсервис Орловский», коллектив филиала ПАО «Квадра» – «Орловская генерация», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В Орле ликвидаторов крупной аварии на водопроводе наградили почетными грамотамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле ликвидаторов крупной аварии на водопроводе наградили почетными грамотамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, из-за прорыва водопровода в Заводском Орла подача холодной воды прекратилась в 703-х многоквартирных домах и 58 социальных объектах. ЧП произошло на новогодних праздниках. 7 января. Тогда в зону отключения попали более 70 тысяч орловцев.

Крупную аварию благодаря усилиям служб удалось ликвидировать за 22 часа. К проведению аварийных работ было привлечено 15 машин спецтехники и 79 человек из различных ведомств.