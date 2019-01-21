СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-21T14:07:31+03:00

Молодежь узнала об истории возникновения ведомства и о ветеранах органов внутренних дел

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Студенты побывали на экскурсии в орловском Музее УМВД в рамках акции «Студенческий десант». Молодежи рассказали об истории возникновения ведомства, о ветеранах органов внутренних дел и о лучших сотрудниках.

- В Культурном центре для гостей провели познавательную экскурсию. Молодых людей познакомили как с основными вехами развития ведомства, так и с историей борьбы орловских сотрудников органов внутренних дел с преступностью в начале 20 века, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В конце мероприятия студенты сфотографировались на память на фоне самых интересных экспонатов.