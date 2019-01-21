46-летняя жительница орловской глубинки пострадала при пожаре в жилом доме

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-21T13:52:39+03:00

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Жилой дом загорелся в поселке Нарышкино Орловской области, 19 января. ЧП произошло на улице Урицкого. К моменту прибытия спасателей из окон первого этажа шел густой дым. Огонь мог распространиться на второй этаж и рядом стоящие гараж и дом.

- В результате пожара на первом этаже выгорели изнутри две комнаты на общей площади 25 квадратных метров и прихожая на площади 10 квадратных метров, второй этаж полностью закопчен, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

При пожаре в жилом доме пострадала 46-летняя местная жительница. Женщину госпитализировали в областную клиническую больницу.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 22 раза, из них 15 выездов – на ликвидацию возгораний и 7 – на различные происшествия.