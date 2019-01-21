2019-01-21T13:30:47+03:00
Происшествия

Пьяный орловец разбил заднее стекло и дверь в автомобиле своего соседа

С хозяином иномарки некоторое время назад у него произошел конфликт
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Пьяный орловец разбил заднее стекло и дверь в автомобиле своего соседаПьяный орловец разбил заднее стекло и дверь в автомобиле своего соседаФото: Архив "КП"
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В Орле стражи порядки задержали 40-летнего местного жителя, который из-за ссоры со своим соседом решил ему отомстить порчей авто. Инцидент произошел в Северном районе во дворе одного из домов по улице Раздольной.

- Правоохранителей вызвали жильцы, увидев, что мужчина умышленно наносит повреждения одному из стоящих на парковке автомобилей, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

В момент задержания мужчина оказался пьяным. В иномарке он разбил дверь и заднее крыло. Дополнительное разбирательство проводят полицейские.

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