Пьяный орловец разбил заднее стекло и дверь в автомобиле своего соседа
С хозяином иномарки некоторое время назад у него произошел конфликт
Пьяный орловец разбил заднее стекло и дверь в автомобиле своего соседаФото: Архив "КП"
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В Орле стражи порядки задержали 40-летнего местного жителя, который из-за ссоры со своим соседом решил ему отомстить порчей авто. Инцидент произошел в Северном районе во дворе одного из домов по улице Раздольной.
- Правоохранителей вызвали жильцы, увидев, что мужчина умышленно наносит повреждения одному из стоящих на парковке автомобилей, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
В момент задержания мужчина оказался пьяным. В иномарке он разбил дверь и заднее крыло. Дополнительное разбирательство проводят полицейские.