Три бани повредил огонь в Орловской области на прошедших выходных
Три бани повредил огонь в Орловской области на прошедших выходных. ЧП произошли 19 и 20 января.
В субботу вечером на тушение пожара в бане орловские спасатели выезжали в деревню Высокое Мценского района. По предположениям специалистов, она загорелась из-за неправильного использования печного отопления. В этот же вечер подобное ЧП случилось и в деревне Большое Юрьево в Хотынецком районе. Там сгорела парилка. От огня удалось спасти остальные помещения бани, рядом стоящие жилой дом и гараж. Третий инцидент произошел в поселке Знаменка Орловского района.
- К счастью, в результате трех пожаров никто не пострадал, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них 15 выездов – на ликвидацию возгораний и 7 – на различные происшествия.