2019-01-21T13:21:42+03:00
Происшествия

Три бани повредил огонь в Орловской области на прошедших выходных

К счастью, в происшествиях никто не пострадал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Три бани повредил огонь в Орловской области на прошедших выходныхТри бани повредил огонь в Орловской области на прошедших выходныхФото: Архив "КП"
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Три бани повредил огонь в Орловской области на прошедших выходных. ЧП произошли 19 и 20 января.

В субботу вечером на тушение пожара в бане орловские спасатели выезжали в деревню Высокое Мценского района. По предположениям специалистов, она загорелась из-за неправильного использования печного отопления. В этот же вечер подобное ЧП случилось и в деревне Большое Юрьево в Хотынецком районе. Там сгорела парилка. От огня удалось спасти остальные помещения бани, рядом стоящие жилой дом и гараж. Третий инцидент произошел в поселке Знаменка Орловского района.

- К счастью, в результате трех пожаров никто не пострадал, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них 15 выездов – на ликвидацию возгораний и 7 – на различные происшествия.

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