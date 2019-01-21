СЕГОДНЯ 13:20 2019-01-21T13:21:42+03:00

Три бани повредил огонь в Орловской области на прошедших выходных Фото: Архив "КП"

К счастью, в происшествиях никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Три бани повредил огонь в Орловской области на прошедших выходных. ЧП произошли 19 и 20 января.

В субботу вечером на тушение пожара в бане орловские спасатели выезжали в деревню Высокое Мценского района. По предположениям специалистов, она загорелась из-за неправильного использования печного отопления. В этот же вечер подобное ЧП случилось и в деревне Большое Юрьево в Хотынецком районе. Там сгорела парилка. От огня удалось спасти остальные помещения бани, рядом стоящие жилой дом и гараж. Третий инцидент произошел в поселке Знаменка Орловского района.

- К счастью, в результате трех пожаров никто не пострадал, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них 15 выездов – на ликвидацию возгораний и 7 – на различные происшествия.