2019-01-21T13:02:06+03:00
Общество

Орловцам рассказали, куда обращаться при обнаружении сосулек на крышах домов

«КП» публикует номера телефонов, которыми можно воспользоваться для решения проблемы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцам рассказали, куда обращаться при обнаружении сосулек на крышах домовОрловцам рассказали, куда обращаться при обнаружении сосулек на крышах домовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За текущий месяц в Орловской области два человека пострадали от падения наледи с крыши. Первый несчастный случай произошел в Орле во время новогодних каникул на улице Игнатова, где от падения наледи с одного из балконов погибла женщина. Второй – во Мценске, когда 11-летний мальчик из-за упавших на него кусков льда получил перелом ключицы.

Как поступить, если на крыше многоквартирного дома образовались угрожающие жизни сосульки и наледь? Оперативно обращаться в управляющую компанию.

- В случае, если УК не принимает соответствующих мер, следует обратиться в Управление государственной жилищной инспекции или при наличии в доме муниципальных квартир - в отдел муниципального жилищного контроля администрации города Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Управление государственной жилищной инспекции: улица Московская, 159 (54-41-78).

Отдел муниципального жилищного контроля администрации города Орла: улица Пролетарская гора, 1, кабинет 221 (76-22-85).

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