Около сотни дворов отремонтируют в Орле

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-21T12:42:02+03:00

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В Орле в 2019-м году отремонтируют порядка 90 дворов. В настоящее время уже разработаны дизайн-проекты и составлены сметы.

Как отметил Олег Минкин, первый замглавы городской администрации, Сметы на ремонт 38 дворов направлены на проверку в «Орелгосэкспертизу».

- Реализация программы «Формирование современной городской среды» проводится при непосредственном участии жителей, поэтому данная документация предложена на согласование собственникам помещений многоквартирных домов. Одобрение получено, - рассказал Минкин.

Власти намерены не затягивать с аукционами, конкурс по выбору подрядчика будет объявлен после проверки достоверности сметы.

Также в 2019-м году будет приведено в порядок 9 общественных территорий.

«КП» следит за ситуацией.