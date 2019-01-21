Около сотни дворов отремонтируют в Орле
В Орле в 2019-м году отремонтируют порядка 90 дворов. В настоящее время уже разработаны дизайн-проекты и составлены сметы.
Как отметил Олег Минкин, первый замглавы городской администрации, Сметы на ремонт 38 дворов направлены на проверку в «Орелгосэкспертизу».
- Реализация программы «Формирование современной городской среды» проводится при непосредственном участии жителей, поэтому данная документация предложена на согласование собственникам помещений многоквартирных домов. Одобрение получено, - рассказал Минкин.
Власти намерены не затягивать с аукционами, конкурс по выбору подрядчика будет объявлен после проверки достоверности сметы.
Также в 2019-м году будет приведено в порядок 9 общественных территорий.
«КП» следит за ситуацией.
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