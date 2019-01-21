На территорию орловской колонии пытались перебросить мобильники и сим-карты

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-21T12:31:48+03:00

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На территорию орловской колонии пытались дважды перебросить запрещенные предметы. Оба случая произошли на прошлой неделе.

Так, 13 января вечером, сотрудники режимной территории, заметили орловца, который пытался просунуть обмотанный красной тканью сверток через ограждение. Мужчина был задержан. В свертке обнаружили два сотовых телефона, две аккумуляторные батареи и одна сим-карта.

В тот же день позже возле запретной зоны колонии задержали еще одного мужчину. Через ограждение он также пытался перебросить через основное ограждение перевязанный скотчем сверток с двумя сотовыми телефонами и аккумуляторными батареями.

- На место совершения перебросов в обоих случаях выдвигались резервные группы караула отдела охраны учреждения. Обоих мужчин привлекли к административной ответственности со штрафами 3000 и 4000 тысячи рублей. Запрещенные предметы конфисковали, - сообщили «КП» в пресс-службе УФСИН РФ по Орловской области.