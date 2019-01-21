2019-01-21T11:45:50+03:00
Общество

Орловцы смогут выбрать три территории, которые первыми приведут в порядок в этом году

Голосование состоится в феврале
Ольга СУПОНЕВА
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В список мест, которые ожидает ремонт, вошли 9 территорийВ список мест, которые ожидает ремонт, вошли 9 территорийФото: Ольга СУПОНЕВА
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У жителей Орла появится возможность выбрать три общественных территории, которые будут первыми отремонтированы в 2019-м году. Голосование состоится в феврале.

В список мест массового отдыха горожан, которые ждет преображение, вошли Бульвар Победы и Парк Ботаника (оба ждет третья очередь ремонта), ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (вторая очередь ремонта), Комсомольская площадь, сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии с сухим фонтаном, сквер Гуртьева, площадь Содружества, а также Городской и Детский парки.

Перечень этот был сформирован и утвержден на заседании Общественной комиссии.

- Для некоторых объектов уже подготовлены дизайн-проектов, часть находится в разработке. По мере получения заключений достоверности сметной стоимости и доведения лимитов будут проводиться торги по определению подрядных организаций. По предварительным срокам все аукционные процедуры планируется провести до 1 мая, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

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