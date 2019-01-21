В Орле мост «Дружба» закрыли для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-21T11:28:16+03:00

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В Орле реконструируемый мост «Дружба» закрыли для движения общественного транспорта. Состояние дорожного полотна проверили сотрудники региональной Госавтоинспекции, и оно оказалось не удовлетворительным.

- С 10 часов сегодняшнего дня временно прекращено движение общественного транспорта по мосту "Дружба" в связи с выявленными недостатками в содержании улично-дорожной сети (дефекты дорожного покрытия), - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Теперь общественный транспорт пойдет в объезд. В Госавтоинспекции пояснили, что ограничение будет действовать до устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности.

Также по факту выявленных недостатков владельцу автодороги выдано предписание, проводится административное расследование.