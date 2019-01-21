2019-01-21T11:15:51+03:00
Происшествия

Больше 600 наркопреступлений пресекли орловские полицейские в 2018-м

Из оборота изъято 186 килограмм запрещенных веществ
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области в прошедшем, 2018-м году, сотрудники полиции пресекли больше 600 наркопреступлений. Стражи правопорядка изъяли из оборота 186 килограммов запрещенных веществ.

Речь о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков велась на заседании коллегии в региональном УМВД, которая состоялась в конце прошлой недели. Как отметил начальник регионального ведомства Юрий Савенков, повышенное внимание сотрудниками органов внутренних дел уделялось организации работы по перекрытию каналов поступления наркотиков и психотропных веществ на территорию области, предупреждению распространения наркомании в молодежно-подростковой среде.

- В результате принятых мер было задержано 17 групп, специализировавшихся на сбыте наркотиков бесконтактным способом посредством сети Интернет, пресечено 629 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, в их числе 170 совершены в крупном и 8 – в особо крупном размере. Из незаконного оборота совместно с другими правоохранительными ведомствами было изъято более 186 килограммов наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 232 лица, - рассказал Юрий Савенков.

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