Выставка гравюр и рисунков откроется в орловском краеведческом музее

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-21T11:07:28+03:00

Экспозицию орловцы увидят уже на этой неделе

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В пятницу, 25 января, в Орловском краеведческом музее откроется выставка работ художника-графика Вячеслава Ромашова «Архитектурные древности Орловщины». В экспозиции будут собраны гравюры и рисунки к одноименным книгам.

- Это 155 гравюр на пластике из альбома «Архитектурные древности Орловщины», вышедшего в 1998 году. Также работы из второй книги – «Ушедшее» и из автомонографии «Графические миниатюры», - сообщили «КП» организаторы.

Выставка откроется в 15 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.