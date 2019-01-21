СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-21T10:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле покажут спектакль по мотивам фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Постановку «Я хотя бы попытался» представит Театральная мастерская «Следы».

- Эпический авторский спектакль-проект по мотивам киноработы 1975 года режиссёра Милоша Формана – это очередной эксперимент над собой, попытка обрести свободу индивидуумом в тюрьме, построенной из общества, - рассказали «КП» организаторы.

Показ спектакля состоится 22 января.

Адрес: улица Пушкина, 6 (кафе «3 ЭТАЖ. Пища для души»)

Начало в 20 часов.