СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-21T09:52:39+03:00

Побороться в Чемпионате и Первенстве города приехали жители Тульской и Брянской областей

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В Орле 270 спортсменов соревновались в лыжных гонках в минувшие выходные, 19 и 20 января. Открытые Чемпионат и Первенство города 2019 года прошли в Медведевском лесу. Побороться с орловчанами приехали жители Тульской и Брянской областей.

- Соревнования проводились на дистанциях 3, 5, 10 километров 19 января в дисциплине «Свободный стиль» и 20 января - «Классический ход», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

В каждой возрастной группе были определены победители и призеры лыжных состязаний. Мужчины и женщины выступали отдельно. Лучших из лучших выбирали по наименьшему времени прохождения дистанции. Победители получили грамоты и памятные призы.