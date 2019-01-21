2019-01-21T09:53:41+03:00
Общество

В Орле тысячи человек окунулись в крещенскую купель

Праздничные купания прошли без происшествий [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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В крещенские воды окунались и стар и младВ крещенские воды окунались и стар и младФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В этом году больше семи с половиной тысяч орловцев окунулись в крещенскую купель. Праздничные купания прошли без происшествий.

Иордань разместилась на Оке, в районе центрального пляжа. Окунаться орловцы начали в ночь с 18 на 19 января, когда состоялся чин освящения воды. В полночь у купели собралось немало народу, многие окунались сразу после освящения. Так, одним из первых в воду погрузился глава горадминистрации Александр Муромский.

Так как купание в ледяной воде сопряжено с особыми рисками, у купели дежурили спасатели и полицейские. За безопасностью следили не только в Орле – в регионе было отведено больше 30 мест, чтобы окунуться в праздник и 4 из них – на открытых водоемах.

- 18 и 19 января орловские спасатели несут службу в усиленном режиме . Всего к обеспечению безопасности и охране общественного порядка в период проведения крещенских купаний привлечен 261 человек и 126 единиц техники, в том числе от МЧС – 55 человек личного состава, 24 единицы техники, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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