Почти 9 тысяч преступлений зарегистрировано на Орловщине в 2018-м

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-21T09:32:23+03:00

О работе органов внутренних дел в 2018-м рассказал Юрий Савенков. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Жители региона обращались за помощью к полицейским больше 130 тысяч раз

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В Орловской области в минувшем, 2018-м, году сотрудниками полиции зарегистрировано почти 9 тысяч преступлений. В органы внутренних дел поступило больше 134 тысяч обращений и заявлений от жителей региона.

Об итогах работы орловской полиции речь велась на коллегии, которая состоялась в региональном УМВД в конце минувшей недели. Главный полицейский региона Юрий Савенков рассказал о работе стражей правопорядка в прошедшем году.

- Уровень преступности на территории области составил 1 203,5 в расчете на 100 тысяч населения, это меньше чем в среднем по России. В отчетном периоде меньше совершено убийств, разбойных нападений, краж из квартир, краж автомашин, угонов транспортных средств, - рассказал начальник регионального УМВД Юрий Савенков.

Также были намечены направления работы ведомства на следующий год.