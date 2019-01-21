В выходные на орловских дорогах никто не пострадал

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-21T09:23:38+03:00

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За прошедшие выходные, 19-20 января, на дорогах Орловской области никто не пострадал. Всего сотрудники региональной Госавтоинспекции зарегистрировали 29 ДТП.

Также в выходные стражи дорожного правопорядка проводили традиционные рейды по выявлению нетрезвых водителей.

- В период с 18 по 20 января сотрудниками ГИБДД в ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 10 водителей, 8 из которых управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 2 отказались проходить освидетельствование при наличии признаков опьянения, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.