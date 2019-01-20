2019-01-20T10:41:11+03:00
Общество

В Орле грядет похолодание

Синоптики прогнозируют мороз до -17 градусов
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Одевайтесь по погоде!Одевайтесь по погоде!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Грядущая неделя, 21-27 января, в Орле обещает быть морозной. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -17 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 21 января в Орле переменная облачность и небольшой снег. В меру морозно: -8.. -5, юго-западный ветер 3 м/с.

Во вторник, 22 января, холоднее: -12..-9 градусов. Облачность переменная, небольшой снег, южный ветер 4 м/с.

23 января, в среду, столбики термометров опустятся еще ниже ожидается мороз -17..-11 градусов. Переменная облачность, без осадков, востоный ветер 2 м/с.

В четверг, 24 числа, термометры покажут -16..-9 градусов. Облачность снова переменная, небольшой снег. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В пятницу, 25 января, температура будет варьироваться между отметками -13..-8 ниже нуля. Переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-восточный 6 м/с.

Одевайтесь по погоде!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловские студенты пройдут стажировку в полиции
На орловской трассе автоледи на иномарке врезалась в «ВАЗ»
Вопросом о качестве капремонта в доме на Бульваре Победы обеспокоились орловские активисты
В Орловской области 13 депутатов лишили полномочий
В Орле ко дню рождения Владимира Высоцкого состоится концерт
В Орле росгвардейцы предотвратили кражу дорогих наушников
Задушившего жену орловца ждет 10 лет тюрьмы
Активисты ОНФ: в Орле на тротуарах образовалась масса из снега и льда
Автобусов-нарушителей ловили госавтоинспекторы на дорогах Орла
В центре Орла временно ограничат движение и парковку
К середине года на Орловщине отрегулируют работу электронных очередей в больницах
В этом месяце автопарк «Спецавтобазы» в Орле пополнится шестью машинами
Жители орловской пятиэтажки сообщили о протекающей после уборки наледи крыше
Орловца избили за замечание о шумной вечеринке
В Орле договор с регоператором по обращению с отходами будет заключен в ближайшие дни
В Орле облсуд оставил экс-начальника УЭБиПК под стражей
«Разноцветная планета»: орловцев приглашают на новую выставку
Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Орле в выходные
Ночью в Орле освятят крещенскую купель
Под Орлом сгорел торговый павильон
Больше 2 миллионов задолжало орловское предприятие своим работникам
В Орле на Выгонке «Пятнадцатая» сбила пешехода
Житель орловского поселка Кромы напал с ножом на свою жену