В Орле грядет похолодание

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-20T10:41:11+03:00

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Грядущая неделя, 21-27 января, в Орле обещает быть морозной. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -17 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 21 января в Орле переменная облачность и небольшой снег. В меру морозно: -8.. -5, юго-западный ветер 3 м/с.

Во вторник, 22 января, холоднее: -12..-9 градусов. Облачность переменная, небольшой снег, южный ветер 4 м/с.

23 января, в среду, столбики термометров опустятся еще ниже ожидается мороз -17..-11 градусов. Переменная облачность, без осадков, востоный ветер 2 м/с.

В четверг, 24 числа, термометры покажут -16..-9 градусов. Облачность снова переменная, небольшой снег. Ветер северо-восточный 4 м/с.

В пятницу, 25 января, температура будет варьироваться между отметками -13..-8 ниже нуля. Переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-восточный 6 м/с.

Одевайтесь по погоде!