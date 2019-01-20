Орловские студенты пройдут стажировку в полиции

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-20T10:22:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодная акция «Студенческий десант» стартовала в Орловской области. В ее ходе студенты местных учебных заведений пройдут стажировку в рядах орловской полиции.

Первое подразделение, с которым познакомились первокурсники и второкурсники госуниверситета им. Тургенева – дежурная часть регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Молодые люди познакомились с начальником дежурной смены, узнали об основных задачах, выполняемых данным структурным подразделением. Так как часть ребят является участниками студенческой группы охраны порядка, занимающейся сопровождением мероприятий, проводимых университетом и другими организациями, им также было интересно познакомиться с работой группы управления нарядами УМВД России по городу Орлу и телефона доверия, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Акция, приуроченная к Дню студента, продолжится.