Орловские студенты пройдут стажировку в полиции
Ежегодная акция «Студенческий десант» стартовала в Орловской области. В ее ходе студенты местных учебных заведений пройдут стажировку в рядах орловской полиции.
Первое подразделение, с которым познакомились первокурсники и второкурсники госуниверситета им. Тургенева – дежурная часть регионального УМВД.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
- Молодые люди познакомились с начальником дежурной смены, узнали об основных задачах, выполняемых данным структурным подразделением. Так как часть ребят является участниками студенческой группы охраны порядка, занимающейся сопровождением мероприятий, проводимых университетом и другими организациями, им также было интересно познакомиться с работой группы управления нарядами УМВД России по городу Орлу и телефона доверия, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Акция, приуроченная к Дню студента, продолжится.