2019-01-20T10:22:59+03:00
Общество

Орловские студенты пройдут стажировку в полиции

В регионе стартовала акция «Студенческий десант»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Ежегодная акция «Студенческий десант» стартовала в Орловской области. В ее ходе студенты местных учебных заведений пройдут стажировку в рядах орловской полиции.

Первое подразделение, с которым познакомились первокурсники и второкурсники госуниверситета им. Тургенева – дежурная часть регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Молодые люди познакомились с начальником дежурной смены, узнали об основных задачах, выполняемых данным структурным подразделением. Так как часть ребят является участниками студенческой группы охраны порядка, занимающейся сопровождением мероприятий, проводимых университетом и другими организациями, им также было интересно познакомиться с работой группы управления нарядами УМВД России по городу Орлу и телефона доверия, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Акция, приуроченная к Дню студента, продолжится.

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