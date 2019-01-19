Вопросом о качестве капремонта в доме на Бульваре Победы обеспокоились орловские активисты

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-19T12:14:14+03:00

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Вопросом о качестве капремонта в доме № 9 на Бульваре Победы обеспокоились орловские активисты. С соответствующим обращением они обратились в прокуратуру Орловской области с предложением оценить итоги.

Напомним, ремонт этого дома начался еще в 2017 году. Подрядчик приступил к ремонту крыши, но не завершил его вовремя. К проблеме подключились общественники. Обращения они отправили в органы исполнительной власти и фонд капитального ремонта. После этого крышу отремонтировали. Но на этом работы остановились.

После рейда в октябре минувшего года оказалось, что состояние дома находится на прежнем уровне: стены наполовину заштукатурены, система слива дождевой воды с крыши не установлена, входные двери в подъезды и окна на площадках не поменяли. Общественники снова направили обращения. На этот раз - в департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Все проблемы устранили. Но местные жители ремонтом остались недовольны.

- Капитальный ремонт был проведен только внешне. В итоге осталась масса недоделанных элементов, которые необходимо устранять. Жители отметили, не был решен вопрос с тепловой изоляцией труб отопления на чердаке дома, на вентиляционных каналах не установлены защитные устройства, близлежащую к дому территорию не убрали, - отметили активисты ОНФ.

Решение вопроса общественники обещали держать на контроле.