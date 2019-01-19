2019-01-19T11:14:38+03:00
Звезды

В Орле ко дню рождения Владимира Высоцкого состоится концерт

Традиционно вечер проведут в театре «Русский стиль»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле ко дню рождения Владимира Высоцкого состоится концерт «Я жив, снимите черные повязки…». Традиционно вечер проведут в театре «Русский стиль» 30 января.

В программе примут участие лауреаты международных фестивалей творчества Владимира Высоцкого: Сергей Можаров, Татьяна Давышина, Юрий Строев, а также участники клуба любителей творчества поэта «Вертикаль».

Вход для всех желающих по предварительной записи. Она возможно по телефону: 76-20-24.

Начало концерта в 19 часов.

Адрес: улица Тургенева, 18.

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