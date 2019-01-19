Задушившего жену орловца ждет 10 лет тюрьмы
Приговор суда вступил в законную силу
Задушившего жену орловца ждет 10 лет тюрьмыФото: Архив "КП"
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Задушившего жену орловца ждет 10 лет тюрьмы. Такой обвинительный приговор вынес Орловский областной суд мужчине за убийство.
Орловец во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил свою жену, затем схватил ее руками за шею. Женщина скончалась от нехватки воздуха.
Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.