СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-19T11:10:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Задушившего жену орловца ждет 10 лет тюрьмы. Такой обвинительный приговор вынес Орловский областной суд мужчине за убийство.

Орловец во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил свою жену, затем схватил ее руками за шею. Женщина скончалась от нехватки воздуха.

Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.