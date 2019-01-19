СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-19T10:14:33+03:00

Активисты ОНФ: в Орле на тротуарах образовалась масса из снега и льда Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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С предложением полной очистки тротуаров активисты ОНФ обратились в городскую администрацию после проведенного рейда. Оказалось, на дорожках для пешеходов образовалась масса из снега и льда, что присуще как центральным улицам, так и окраинам Орла.

- Тротуары продолжают оставаться заваленными снегом. Опасность вызывает еще тот факт, что под ним есть лед, наступая на который граждане могут упасть и получить травмы, - отметили общественники.

Проблемы с уборкой снега на тротуарах есть практически везде. И на улице Комсомольской, и на Октябрьской, Московской, Карачевском шоссе, Наугорское шоссе и ряде других. Нарекания у активистов ОНФ вызвала и уборка пешеходных дорожек в скверах и парках.

- Орловчане сами вынуждены протаптывать дорожки по выпавшему снегу. Весной, когда начнется таяние снега, натоптанный снег превратится в лед, который будет очень опасным, - добавили активисты.