2019-01-19T10:03:08+03:00
Общество

Автобусов-нарушителей ловили госавтоинспекторы на дорогах Орла

Сотрудники ГИБДД проверили документы водителей и выполнение ТО
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Сотрудники ГИБДД провели рейд на дорогах Орла. На этот раз госавтоинспекторы проверили законность осуществления пассажирских перевозок автобусами. Они обращали внимание на документы водителей, требования по выполнению технического осмотра и медосмотра самих водителей.

- Стражи правопорядка проверили более 50 автобусов и выявили ряд административных нарушений. Самыми частыми из них оказались управление автобусом с неисправностями или нечитаемые регистрационные знаки, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Кроме того, госавтоинспекторы установили два нарушения правил остановки, и стоянки автобусов дальше первого ряда от края проезжей части. С водителями были проведены разъяснительные беседы.

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