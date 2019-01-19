Автобусов-нарушителей ловили госавтоинспекторы на дорогах Орла

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-19T10:03:08+03:00

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Сотрудники ГИБДД провели рейд на дорогах Орла. На этот раз госавтоинспекторы проверили законность осуществления пассажирских перевозок автобусами. Они обращали внимание на документы водителей, требования по выполнению технического осмотра и медосмотра самих водителей.

- Стражи правопорядка проверили более 50 автобусов и выявили ряд административных нарушений. Самыми частыми из них оказались управление автобусом с неисправностями или нечитаемые регистрационные знаки, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Кроме того, госавтоинспекторы установили два нарушения правил остановки, и стоянки автобусов дальше первого ряда от края проезжей части. С водителями были проведены разъяснительные беседы.