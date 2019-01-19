Автобусов-нарушителей ловили госавтоинспекторы на дорогах Орла
Сотрудники ГИБДД провели рейд на дорогах Орла. На этот раз госавтоинспекторы проверили законность осуществления пассажирских перевозок автобусами. Они обращали внимание на документы водителей, требования по выполнению технического осмотра и медосмотра самих водителей.
- Стражи правопорядка проверили более 50 автобусов и выявили ряд административных нарушений. Самыми частыми из них оказались управление автобусом с неисправностями или нечитаемые регистрационные знаки, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Кроме того, госавтоинспекторы установили два нарушения правил остановки, и стоянки автобусов дальше первого ряда от края проезжей части. С водителями были проведены разъяснительные беседы.