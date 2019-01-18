К середине года на Орловщине отрегулируют работу электронных очередей в больницах

СЕГОДНЯ 18:08 2019-01-18T18:08:32+03:00

Об этом сообщил Юрий Урсу на заседании комитета по экономической политике

Изменить размер текста: A A

На прошедшем 16 января заседании комитета по аграрной политике одной из тем стала цифровизация государственных учреждений. В частности, речь зашла об электронных очередях в больницах области.

В настоящее время с электронными очередями в медучреждениях зачастую творится неразбериха, а процесс их работы не отлажен до конца.

- По словам Юрия Урсу, Департамент информационных технологий серьёзно занимается этим вопросом и к середине 2019 года работа электронных очередей будет полностью отрегулирована, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского облсовета.

Депутаты рекомендовали Департаменту усилить работу в направлении развития цифровой экономики региона.