2019-01-18T18:08:32+03:00
Общество

К середине года на Орловщине отрегулируют работу электронных очередей в больницах

Об этом сообщил Юрий Урсу на заседании комитета по экономической политике
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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На прошедшем 16 января заседании комитета по аграрной политике одной из тем стала цифровизация государственных учреждений. В частности, речь зашла об электронных очередях в больницах области.

В настоящее время с электронными очередями в медучреждениях зачастую творится неразбериха, а процесс их работы не отлажен до конца.

- По словам Юрия Урсу, Департамент информационных технологий серьёзно занимается этим вопросом и к середине 2019 года работа электронных очередей будет полностью отрегулирована, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского облсовета.

Депутаты рекомендовали Департаменту усилить работу в направлении развития цифровой экономики региона.

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