К середине года на Орловщине отрегулируют работу электронных очередей в больницах
На прошедшем 16 января заседании комитета по аграрной политике одной из тем стала цифровизация государственных учреждений. В частности, речь зашла об электронных очередях в больницах области.
В настоящее время с электронными очередями в медучреждениях зачастую творится неразбериха, а процесс их работы не отлажен до конца.
- По словам Юрия Урсу, Департамент информационных технологий серьёзно занимается этим вопросом и к середине 2019 года работа электронных очередей будет полностью отрегулирована, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского облсовета.
Депутаты рекомендовали Департаменту усилить работу в направлении развития цифровой экономики региона.