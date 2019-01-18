В этом месяце автопарк «Спецавтобазы» в Орле пополнится шестью машинами

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-18T17:56:40+03:00

О проблемах предприятия велась речь на заседании комитета по экономической политике

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В арсенале у орловской «Спецавтобазы» появится шесть новых машин. Автопарк предприятия должен пополниться уже в этом месяце.

Речь о проблемах МУПа велась на прошедшем 16 января заседании комитета по экономической политике. Как отметил директор «Спецавтобазы» Александр Байдак, работать приходится в непростых условиях. Над предприятием висит долг прошлых лет по кредитам в размере 70 миллионов рублей, сталкивается МУП и с проблемой ареста счетов. А значит вести хозяйственную деятельность в штатном режиме сложно.

- Имеющегося количества собственной техники недостаточно, а большая часть парка значительно изношена. Несмотря на это, по итогам работы за 10 месяцев 2018 года, предприятие получило прибыль в размере 732 тысяч рублей, - отметил Александр Байдак.