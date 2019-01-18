Жители орловской пятиэтажки сообщили о протекающей после уборки наледи крыше

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-18T16:24:32+03:00

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В Орле жители пятиэтажки пожаловались на управляющую компанию после уборки которая убирала крышу от наледи и сосулек. По словам жильцов, после такой уборки стала протекать крыша и водой оказались залиты 12 квартир.

О ситуации рассказал депутат вице-спикер облсовета Михаил Вдовин на своей страничке «Вонтакте». Он отметил, что жители дома №1 в Детском переулке обратились к нему с просьбой помочь в решении неприятной ситуации. Как оказалось, еще в начале января управляющая организация убирала с крыши сосульки и снег, после чего крыша стала пропускать воду. В своем обращении жители пятиэтажки отмечают, что кто выступал подрядчиком по уборке наледи в управляющей компании не сообщают.

Фото: vk.com/mwdowinФото: соцсети

- Эта, в общем-то, рядовая ситуация показывает равнодушное отношение многих управляющих компаний к проблемам жителей, и сбои в системе государственного и муниципального жилищного контроля. Что касается конкретной ситуации, то её решение взял под свой личный контроль, - написал Михаил Вдовин.

«КП» следит за ситуацией.