СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-18T15:52:55+03:00

Мужчина в больнице, а буйному гостю его соседей грозит уголовная ответственность

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Орловца избили за замечание о шумной вечеринке. Теперь мужчина в больнице, а буйному гостю его соседей грозит уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью.

Все произошло на днях в Железнодорожном районе города. К одному из жильцов многоэтажки пришли гости, однако вечеринка оказалась слишком шумной. 32-летний орловец решил сделать замечание, визит к соседям перерос в серьезный конфликт.

Через какое-то время долгим отсутствием мужа обеспокоилась его супруга, она отправилась искать мужчину и увидела его лежащим на улице. Состояние мужчины ухудшалось. Женщина вызвала скорую и полицию. Кто конкретно избил ее супруга, она не знала.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили 44-летнего орловца, причастного к нанесению мужчине телесных повреждений. Полицейские выяснили, что когда потерпевший сделал замечание отдыхающим, между ними завязалась словесная перепалка. Конфликт переместился на улицу, где один из гостей нанес орловцу множественные удары, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дебошир под подпиской о невыезде. Все обстоятельства произошедшего выясняют стражи порядка.