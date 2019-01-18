В Орле договор с регоператором по обращению с отходами будет заключен в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-18T15:20:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле договор между мусороперерабатывающим предприятием и региональным оператором по обращению с отходами будет заключен в ближайшие дни. Об этом сообщил директор завода по переработке отходов Юрий Парахин на сегодняшней, 18 января, пресс-конференции.

С 1 января Орловщина, по документам, перешла на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако на практике за почти три недели нового года различного рода нюансы в новой системе работы так и не утряслись. Так, сейчас завод по переработке принимает мусор без договора. Как сообщил Юрий Парахин, в ближайшие дни документы будут подписаны – две стороны ищут компромисс.

- В соответствии с законодательством, региональный оператор должен обеспечить определенное число кубометров мусора, которые было рассчитано специалистами до перехода на новую схему. Однако мусора не хватает, - отметил Парахин на пресс-конференции.

Сегодня завод в состоянии принять и переработать отходы не только города Орла, но и Орловского района, а также еще нескольких близлежащих районов.

«КП» следит за ситуацией.