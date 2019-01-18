В Орле облсуд оставил экс-начальника УЭБиПК под стражей

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-18T15:17:11+03:00

Федор Козин и его защитник просили о мере пресечения в виде домашнего ареста

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В Орле областной суд не изменил меру пресечения для экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Федора Козина, которого обвиняют в получении взятки в несколько миллионов рублей. Козин, находящийся под стражей, и его защитник ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест.

Апелляционную жалобу на постановление Заводского районного суда облсуд рассмотрел 16 января. В конце прошлого года Заводским судом был продлен срок содержания под стражей Козина на 2 месяца, то есть до 7 марта включительно.

- Суд апелляционной инстанции, проверив материал, выслушав доводы обвиняемого, стороны защиты и обвинения, указал, что суд первой инстанции обоснованно пришёл к выводу, что основания избрания в отношении Федора Козина меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились и не отпали, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

- Бывший начальник одного из отделов ОБЭП и ПК УМВД России по г.Орлу уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД будет решен по результатам расследования уголовного дела, - добавили в пресс-службе УМВД России по Орлвоской области.