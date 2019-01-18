2019-01-18T15:17:11+03:00
Общество

В Орле облсуд оставил экс-начальника УЭБиПК под стражей

Федор Козин и его защитник просили о мере пресечения в виде домашнего ареста
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле областной суд не изменил меру пресечения для экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Федора Козина, которого обвиняют в получении взятки в несколько миллионов рублей. Козин, находящийся под стражей, и его защитник ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест.

Апелляционную жалобу на постановление Заводского районного суда облсуд рассмотрел 16 января. В конце прошлого года Заводским судом был продлен срок содержания под стражей Козина на 2 месяца, то есть до 7 марта включительно.

- Суд апелляционной инстанции, проверив материал, выслушав доводы обвиняемого, стороны защиты и обвинения, указал, что суд первой инстанции обоснованно пришёл к выводу, что основания избрания в отношении Федора Козина меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились и не отпали, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

- Бывший начальник одного из отделов ОБЭП и ПК УМВД России по г.Орлу уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД будет решен по результатам расследования уголовного дела, - добавили в пресс-службе УМВД России по Орлвоской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Орла временно ограничат движение и парковку
К середине года на Орловщине отрегулируют работу электронных очередей в больницах
В этом месяце автопарк «Спецавтобазы» в Орле пополнится шестью машинами
Жители орловской пятиэтажки сообщили о протекающей после уборки наледи крыше
Орловца избили за замечание о шумной вечеринке
В Орле договор с регоператором по обращению с отходами будет заключен в ближайшие дни
«Разноцветная планета»: орловцев приглашают на новую выставку
Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Орле в выходные
Ночью в Орле освятят крещенскую купель
Под Орлом сгорел торговый павильон
Больше 2 миллионов задолжало орловское предприятие своим работникам
В Орле на Выгонке «Пятнадцатая» сбила пешехода
Житель орловского поселка Кромы напал с ножом на свою жену