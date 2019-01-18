«Разноцветная планета»: орловцев приглашают на новую выставку

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-18T12:57:55+03:00

Она будет работать с 21 января по 25 февраля в центре «Ракурс»

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Жителей и гостей Орла приглашают на новую выставку под названием «Разноцветная планета». Экспозиция откроется 21 января и будет доступна для посетителей до 25 февраля.

Площадкой станет фотохудожественный центр «Ракурс». Это – выставка-конкурс, которая проходит ежегодно. Все экспонаты – работы юных орловцев в возрасте от 6-ти до 18 лет.

- Подведение итогов состоится 15 февраля. В этот день автором лучших работ и их преподавателей наградят грамотами. Выставка открыта по будням с 9.00 до 14.30, суббота и воскресенье — выходные дни, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.