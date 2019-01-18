2019-01-18T12:57:55+03:00
Звезды

«Разноцветная планета»: орловцев приглашают на новую выставку

Она будет работать с 21 января по 25 февраля в центре «Ракурс»
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
Изменить размер текста:

Жителей и гостей Орла приглашают на новую выставку под названием «Разноцветная планета». Экспозиция откроется 21 января и будет доступна для посетителей до 25 февраля.

Площадкой станет фотохудожественный центр «Ракурс». Это – выставка-конкурс, которая проходит ежегодно. Все экспонаты – работы юных орловцев в возрасте от 6-ти до 18 лет.

- Подведение итогов состоится 15 февраля. В этот день автором лучших работ и их преподавателей наградят грамотами. Выставка открыта по будням с 9.00 до 14.30, суббота и воскресенье — выходные дни, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Орле в выходные
Ночью в Орле освятят крещенскую купель
Под Орлом сгорел торговый павильон
Больше 2 миллионов задолжало орловское предприятие своим работникам
В Орле на Выгонке «Пятнадцатая» сбила пешехода
Житель орловского поселка Кромы напал с ножом на свою жену
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
В Орле разыграют кубок Губернатора по танцевальному спорту
В Орловской области не будут объединять Ливенскую и Должанскую больницы
В Орле ухудшится погода
В Орле стартует социальный проект Музыкальные встречи «До востребования»
В Орле пройдет благотворительный фестиваль в поддержку детей с онкологическими заболеваниями
Орловская область получит больше 108 миллионов рублей на лекарства для льготников
В Орле началось оборудование крещенской купели
В Орловском районе уже началась подготовка к весеннему паводку
Полицейские напомнили орловцам как обезопаситься от телефонных мошенников
Более 24 миллиардов рублей выделят Орловской области на улучшение транспортной системы
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В Орловской области стало меньше убийств
Вопросы об установке светофоров и оборудовании «лежачих полицейских» волновали орловцев на приеме у главы администрации
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов вновь вышел на поле
В Орле легковушка вылетела на тротуар в центре города
В орловском православном центре «Вятский Посад» на Крещение будет работать купель
Заявления на участие в собеседовании по русскому языку орловским школьникам нужно подать до 30 января
Уличного грабителя задержали в Орле полицейские
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения