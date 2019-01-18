Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Орле в выходные

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-18T12:52:42+03:00

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В грядущие выходные, 19-20 января, в Орле пройдут Чемпионат и Первенство по лыжным гонкам. Площадкой для большого спортивного состязания станет урочище Медведевский лес.

- Регистрация участников состоится в субботу, 19 января, с 9.30 до 10.30. Старт – в 11.00. Соревнования проводятся на дистанциях 3, 5, 10 км в дисциплинах «Свободный стиль» (19 января) и «Классический ход» (20 января). Победители и призеры спортивных состязаний определяются в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин по наименьшему времени прохождения дистанции, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Интересующую информацию можно получить по телефону отдела физкультуры и спорта горадминистрации 43-26-25.