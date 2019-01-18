Ночью в Орле освятят крещенскую купель

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-18T12:47:23+03:00

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Сегодня в ночь, с 18 на 19 января, в Орле состоится чин освящения воды в крещенской купели. Обряд проведет иерей Максим Кафедрального собора в честь Ахтырской иконы Божией Матери.

Как мы уже рассказывали своим читателям, купель расположится возле Центральной спасательной станции, в районе центрального пляжа. Сейчас здесь полным ходом идут работы, оборудуется прорубь. По сообщению пресс-службы городской администрации, рядом появятся раздевалки, для спуска в купель поставят лестницы, а также будут дежурить полицейские и спасатели. В других местах Орла окунаться будет запрещено.

Обряд освящения начнется в 23.30.