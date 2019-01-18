Под Орлом сгорел торговый павильон

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-18T12:37:06+03:00

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Орловские спасатели боролись с пламенем, разбушевавшемся в одном из торговых павальонов поселка Знаменка Орловского района. ЧП случилось на улице Школьной населенного пункта.

- В 01.28 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании торгового павильона. В результате пожар павильон выгорел изнутри на площади шесть квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орлвоской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.