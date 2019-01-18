2019-01-18T12:32:14+03:00
Экономика

Больше 2 миллионов задолжало орловское предприятие своим работникам

Региональный СКР возбудил уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Орловское предприятие по переработке молока задолжало своим работникам больше двух миллионов рублей. Региональный СКР возбудил уголовное дело.

- По данным следствия, руководство организации с июля по декабрь 2018 года не выплачивало заработную плату 29 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 2 миллионов 240 тысяч рублей, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Невыплата заработной платы». Сейчас следователи изучают бухгалтерию организации, назначены все необходимые экспертизы.

Глава регионального СК Анатолий Щуров на прошедшей в Управлении вчера, 17 января, коллегии отметил, что подобные уголовные дела находятся на особом контроле.

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