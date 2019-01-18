В Орле на Выгонке «Пятнадцатая» сбила пешехода

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-18T12:24:50+03:00

С травмами он доставлен в больницу

Изменить размер текста: A A

Накануне, 17 января, в Орле произошло очередное ДТП с участием пешехода. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Авария случилась в начале девятого часа вечера. Водитель двигался на «Пятнадцатой» по Южному переулку со стороны Паровозной в направлении Тульской улицы. В районе 14-го дома пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. После столкновения машина влетела в сугроб на обочине проезжей части.

- Пешеход переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля , вне пешеходного перехода , после чего водитель «ВАЗ 2115 совершил наезд на препятствие (снежный вал). Он пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в больницу Семашко, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим , в результате 1 человек получил травмы.